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Россиянка Анастасия Косу 3-й раз подряд остаётся на скамейке в WNBA без выхода на паркет

Россиянка Анастасия Косу 3-й раз подряд остаётся на скамейке в WNBA без выхода на паркет
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Сегодня, 28 мая, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Миннесота Линкс» принимала «Сиэттл Сторм». Игра завершилась со счётом 82:77 в пользу домашней команды.

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Отметим, что в составе «Миннесоты» играет 19-летняя российская баскетболистка Анастасия Олаири Косу, выбранная на драфте WNBA под 15-м номером. В сегодняшней встрече Косу вновь не появилась на площадке — это уже третий матч подряд, в котором она не принимает участия.

За весь сезон она провела на паркете чуть более трёх минут, причём все эти минуты пришлись на первые две игры регулярного чемпионата. На данный момент «Линкс» одержали пять побед подряд и не потерпели ни одного поражения.

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