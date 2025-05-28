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«Зенит» — ЦСКА: подробный видеообзор первого матча финальной серии Единой лиги

«Зенит» — ЦСКА: подробный видеообзор первого матча финальной серии Единой лиги
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Вчера, 27 мая, завершился первый матч в рамках финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ 2025 году, в котором между собой сыграли санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Игра завершилась со счётом 82:80 (1-0) в пользу гостевой команды.

Единая лига ВТБ . Финал
27 мая 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
80 : 82
ЦСКА
Москва
Зенит: Бэйкон - 28, Уайт - 15, Хантер - 9, Жбанов - 7, Швед - 5, Захаров - 5, Пойтресс - 4, Воронцевич - 4, Карасёв - 3, Фрейзер, Щербенев, Рыжов
ЦСКА: Джекири - 19, Тримбл - 16, М'Бай - 14, Жан-Шарль - 11, Аврамович - 7, Уэйр - 6, Астапкович - 5, Ухов - 2, Антонов - 2, Михайловский, Ганькевич, Карпенко

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал центровой ЦСКА Тони Джекири, на счету которого 19 набранных очков и 10 подборов со скамейки запасных. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию подробный видеообзор матча.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Финальная серия продлится до тех пор, пока одна из команд не одержит четыре победы. В полуфинале команда Андреаса Пистиолиса встретилась с казанским УНИКСом и уверенно выиграла серию со счётом 4-0. «Зенит» же в полуфинале играл против краснодарского «Локомотива-Кубань» и смог победить в напряжённой серии со счётом 4-3.

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