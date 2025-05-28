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В Единой лиге отреагировали на результаты первого финального матча между «Зенитом» и ЦСКА

В Единой лиге отреагировали на результаты первого финального матча между «Зенитом» и ЦСКА
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала первый матч в рамках финальной серии плей-офф между санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА, в котором сильнее оказались армейцы со счётом 82:80 (1-0).

Единая лига ВТБ . Финал
27 мая 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
80 : 82
ЦСКА
Москва
Зенит: Бэйкон - 28, Уайт - 15, Хантер - 9, Жбанов - 7, Швед - 5, Захаров - 5, Пойтресс - 4, Воронцевич - 4, Карасёв - 3, Фрейзер, Щербенев, Рыжов
ЦСКА: Джекири - 19, Тримбл - 16, М'Бай - 14, Жан-Шарль - 11, Аврамович - 7, Уэйр - 6, Астапкович - 5, Ухов - 2, Антонов - 2, Михайловский, Ганькевич, Карпенко

«В начале встречи ЦСКА выглядел свежим. Видно было, что эта пауза между полуфинальной и финальной сериями пошла армейцам на пользу: они отдохнули и очень хорошо подготовились к своему сопернику. В начале встречи они выглядели очень уверенно. И было видно, что гости чётко выполняли тактику и указания тренера.

Во второй половине «Зенит» как будто всё поменял. Вероятно, тренер Паскуаль сделал какие‑то внушения своим игрокам и привёл их в чувство. Они стали уже играть так, как это было в полуфинальной серии: с большой самоотдачей, и себя очень ярко показал Бэйкон, сыгравший очень результативно. Но ЦСКА был сильнее в концовке. И это дало результат», — цитирует Корстин «Матч ТВ».

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