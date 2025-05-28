В Единой лиге отреагировали на результаты первого финального матча между «Зенитом» и ЦСКА

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала первый матч в рамках финальной серии плей-офф между санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА, в котором сильнее оказались армейцы со счётом 82:80 (1-0).

«В начале встречи ЦСКА выглядел свежим. Видно было, что эта пауза между полуфинальной и финальной сериями пошла армейцам на пользу: они отдохнули и очень хорошо подготовились к своему сопернику. В начале встречи они выглядели очень уверенно. И было видно, что гости чётко выполняли тактику и указания тренера.

Во второй половине «Зенит» как будто всё поменял. Вероятно, тренер Паскуаль сделал какие‑то внушения своим игрокам и привёл их в чувство. Они стали уже играть так, как это было в полуфинальной серии: с большой самоотдачей, и себя очень ярко показал Бэйкон, сыгравший очень результативно. Но ЦСКА был сильнее в концовке. И это дало результат», — цитирует Корстин «Матч ТВ».