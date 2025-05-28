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Корстин назвала причину, по которой «Зенит» проиграл ЦСКА в 1-м матче финала Единой лиги

Корстин назвала причину, по которой «Зенит» проиграл ЦСКА в 1-м матче финала Единой лиги
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин назвала вероятную причину, из-за которой санкт-петербургский «Зенит» проиграл московскому ЦСКА в первом матче финальной серии плей-офф со счётом 80:82 (0-1).

Единая лига ВТБ . Финал
27 мая 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
80 : 82
ЦСКА
Москва
Зенит: Бэйкон - 28, Уайт - 15, Хантер - 9, Жбанов - 7, Швед - 5, Захаров - 5, Пойтресс - 4, Воронцевич - 4, Карасёв - 3, Фрейзер, Щербенев, Рыжов
ЦСКА: Джекири - 19, Тримбл - 16, М'Бай - 14, Жан-Шарль - 11, Аврамович - 7, Уэйр - 6, Астапкович - 5, Ухов - 2, Антонов - 2, Михайловский, Ганькевич, Карпенко

«Первый матч финала оправдал все ожидания. Первая и вторая половины — это были две разные игры. Если в первой ЦСКА полностью доминировал, спокойно и уверенно вёл, то во второй «Зенит» словно проснулся.

[Дуйэн] Бэйкон стал играть, как настоящий MVP, много забивать, взял на себя инициативу. Но в решающий момент эмоции помешали «Зениту» — это сто процентов. Холодная голова и собранность игроков ЦСКА, напротив, помогли им победить», — цитирует Корстин ТАСС.

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