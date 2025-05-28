Корстин назвала причину, по которой «Зенит» проиграл ЦСКА в 1-м матче финала Единой лиги

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин назвала вероятную причину, из-за которой санкт-петербургский «Зенит» проиграл московскому ЦСКА в первом матче финальной серии плей-офф со счётом 80:82 (0-1).

«Первый матч финала оправдал все ожидания. Первая и вторая половины — это были две разные игры. Если в первой ЦСКА полностью доминировал, спокойно и уверенно вёл, то во второй «Зенит» словно проснулся.

[Дуйэн] Бэйкон стал играть, как настоящий MVP, много забивать, взял на себя инициативу. Но в решающий момент эмоции помешали «Зениту» — это сто процентов. Холодная голова и собранность игроков ЦСКА, напротив, помогли им победить», — цитирует Корстин ТАСС.