Андреас Пистиолис удивился, почему один из игроков «Зенита» не выступает в НБА

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис после первого матча в рамках финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом» (82:80, 1-0) комплиментарно высказался об игре лёгкого форварда хозяев Дуэйна Бэйкона.

— В первой четверти Бэйкон набрал мало очков, но на конец встречи получилось 28. Почему так?

— Бэйкон есть Бэйкон. Удивляюсь, почему он сейчас не играет в НБА. Он потрясающий атлет, которого тяжелого остановить, он может попадать сложные мячи. Но нашей задачей не было остановить Бэйкона, была задача остановить «Зенит», — цитирует Пистиолиса «Матч ТВ».

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал центровой ЦСКА Тони Джекири, на счету которого 19 набранных очков и 10 подборов со скамейки запасных.