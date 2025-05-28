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Андреас Пистиолис удивился, почему один из игроков «Зенита» не выступает в НБА

Андреас Пистиолис удивился, почему один из игроков «Зенита» не выступает в НБА
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Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис после первого матча в рамках финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом» (82:80, 1-0) комплиментарно высказался об игре лёгкого форварда хозяев Дуэйна Бэйкона.

Единая лига ВТБ . Финал
27 мая 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
80 : 82
ЦСКА
Москва
Зенит: Бэйкон - 28, Уайт - 15, Хантер - 9, Жбанов - 7, Швед - 5, Захаров - 5, Пойтресс - 4, Воронцевич - 4, Карасёв - 3, Фрейзер, Щербенев, Рыжов
ЦСКА: Джекири - 19, Тримбл - 16, М'Бай - 14, Жан-Шарль - 11, Аврамович - 7, Уэйр - 6, Астапкович - 5, Ухов - 2, Антонов - 2, Михайловский, Ганькевич, Карпенко

— В первой четверти Бэйкон набрал мало очков, но на конец встречи получилось 28. Почему так?
— Бэйкон есть Бэйкон. Удивляюсь, почему он сейчас не играет в НБА. Он потрясающий атлет, которого тяжелого остановить, он может попадать сложные мячи. Но нашей задачей не было остановить Бэйкона, была задача остановить «Зенит», — цитирует Пистиолиса «Матч ТВ».

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал центровой ЦСКА Тони Джекири, на счету которого 19 набранных очков и 10 подборов со скамейки запасных.

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