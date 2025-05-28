УНИКС — «Локомотив-Кубань»: во сколько начало матча, где смотреть

Сегодня, 28 мая, пройдёт второй матч серии за третье место Единой лиги ВТБ, в рамках которого встретятся казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». Игра состоится в Казани и начнётся в 19:30 мск.

Посмотреть встречу можно будет на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ) и официальном сайте Единой лиги, а также на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Игра». Кроме того, «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию, в которой отразит все ключевые события встречи.

Напомним, серия за бронзовые медали будет продолжаться до четырёх побед одной из команд. В первом матче победу одержал УНИКС.

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