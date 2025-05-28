Серия за третье место Единой лиги: расписание на 28 мая
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Сегодня, 28 мая, пройдёт второй матч серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ, в ходе которого встретятся казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». Игра состоится в Казани. Её начало запланировано на 19:30 по московскому времени.
Единая лига ВТБ . За 3-е место
28 мая 2025, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Серия за бронзовые медали будет продолжаться до четырёх побед одного из клубов. В первом матче победу одержал УНИКС.
Напомним, в полуфинальной стадии Единой лиги казанская команда встречалась с московским ЦСКА и уступила в серии со счётом 0-4. «Локомотив-Кубань» играл с «Зенитом» из Санкт-Петербурга и уступил в семи матчах (3-4 в серии).
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