Серия за третье место Единой лиги: расписание на 28 мая

Сегодня, 28 мая, пройдёт второй матч серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ, в ходе которого встретятся казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». Игра состоится в Казани. Её начало запланировано на 19:30 по московскому времени.

Серия за бронзовые медали будет продолжаться до четырёх побед одного из клубов. В первом матче победу одержал УНИКС.

Напомним, в полуфинальной стадии Единой лиги казанская команда встречалась с московским ЦСКА и уступила в серии со счётом 0-4. «Локомотив-Кубань» играл с «Зенитом» из Санкт-Петербурга и уступил в семи матчах (3-4 в серии).

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