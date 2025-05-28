Халибёртон: порой кажется, будто статистику подгоняют, чтобы я выглядел лучше

Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон после четвёртого матча финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (130:121, 3-1) отреагировал на своё индивидуальное выступление.

«Я не был в курсе. Порой кажется, будто статистику подгоняют, чтобы я выглядел лучше. Я просто стараюсь играть правильно и вносить вклад в победы команды. После того как я подписал крупный контракт, на меня легла большая ответственность, и я стараюсь соответствовать этим ожиданиям.

У нас здесь формируется нечто особенное, что-то действительно интересное, и я стремлюсь быть в авангарде этого прогресса. Сегодня мне это удалось. Но впереди ещё множество возможностей для роста — как для меня лично, так и для всей команды», — заявил Халибёртон во время послематчевой пресс-конференции.

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