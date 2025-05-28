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Халибёртон: порой кажется, будто статистику подгоняют, чтобы я выглядел лучше

Халибёртон: порой кажется, будто статистику подгоняют, чтобы я выглядел лучше
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Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон после четвёртого матча финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (130:121, 3-1) отреагировал на своё индивидуальное выступление.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
28 мая 2025, среда. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
130 : 121
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 32, Сиакам - 30, Матурин - 20, Несмит - 16, Тёрнер - 13, Макконнелл - 6, Топпин - 5, Нембард - 3, Брэдли - 3, Шиппард - 2, Брайант, Уокер, Фёрфи, Джонсон, Джексон
Нью-Йорк Никс: Брансон - 31, Таунс - 24, Ануноби - 22, Бриджес - 17, Харт - 12, Робинсон - 6, Макбрайд - 3, Райт - 3, Шамет - 3, Дадье, Ачиува, Колек, Такер, Пэйн, Хукпорти

«Я не был в курсе. Порой кажется, будто статистику подгоняют, чтобы я выглядел лучше. Я просто стараюсь играть правильно и вносить вклад в победы команды. После того как я подписал крупный контракт, на меня легла большая ответственность, и я стараюсь соответствовать этим ожиданиям.

У нас здесь формируется нечто особенное, что-то действительно интересное, и я стремлюсь быть в авангарде этого прогресса. Сегодня мне это удалось. Но впереди ещё множество возможностей для роста — как для меня лично, так и для всей команды», — заявил Халибёртон во время послематчевой пресс-конференции.

Что за достижения у Тайриза?
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