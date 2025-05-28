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«Это стало его фишкой». Карлайл допустил, что в честь Халибёртона придумают награду в НБА

«Это стало его фишкой». Карлайл допустил, что в честь Халибёртона придумают награду в НБА
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Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл после четвёртого матча финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (130:121, 3-1) отреагировал на индивидуальное выступление Тайриза Халибёртона, оформившего трипл-дабл без единой потери.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
28 мая 2025, среда. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
130 : 121
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 32, Сиакам - 30, Матурин - 20, Несмит - 16, Тёрнер - 13, Макконнелл - 6, Топпин - 5, Нембард - 3, Брэдли - 3, Шиппард - 2, Брайант, Уокер, Фёрфи, Джонсон, Джексон
Нью-Йорк Никс: Брансон - 31, Таунс - 24, Ануноби - 22, Бриджес - 17, Харт - 12, Робинсон - 6, Макбрайд - 3, Райт - 3, Шамет - 3, Дадье, Ачиува, Колек, Такер, Пэйн, Хукпорти

«Сегодня он посылал мяч вперёд, что было для нас очень важно. Отсутствие потерь в подобных розыгрышах совершенно исключительно. Это стало его фишкой. В будущем возникнет новая статистическая категория, которая, возможно, будет названа его именем.

Он, Крис Пол, таких парней очень мало. Стоктон мало терял мяч. У Леброна Джеймса редко бывают потери. Это отличительная особенность величайших игроков в истории. Тайриз очень гордится этой своей чертой и черпает мотивацию оттуда», — заявил Карлайл во время послематчевой пресс-конференции.

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