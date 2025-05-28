«Енисей» объявил об уходе Сергея Балашова

28-летний центровой Сергей Балашов покинул «Енисей». Об этом информирует пресс-служба красноярской команды. Отмечается, что спортсмен продолжит карьеру в московском клубе МБА-МАИ.

«Благодарим Сергея за пять невероятных сезонов, которые мы провели вместе. Удачи в новом клубе — ты навсегда останешься частью нашей семьи!» — говорится в сообщении «Енисея».

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Балашов принял участие в 43 матчах, где в среднем набирал восемь очков, совершал 4,8 подбора и отдавал 1,6 передачи. «Енисей» не смог выйти в плей-офф, уступив МБА-МАИ на стадии плей-ин.

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