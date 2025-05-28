Фанат «Индианы» арестован за нападение с ножом на поклонников «Никс» — источник

Фанат «Индианы Пэйсерс» арестован по обвинению в нанесении ножевого ранения болельщику «Нью-Йорк Никс». Инцидент произошёл в баре во время просмотра второго матча финальной серии Восточной конференции НБА. Об этом информирует Fox 59. Нападавшим оказался некий Джаррет Фанке.

По словам сотрудника бара, 24-летний Фанке подошёл к двум болельщикам «Никс», сбив кепку с эмблемой команды, после чего предложил им разобраться на улице. После возникшей драки у одного из пострадавших диагностировали небольшой разрыв лёгкого и сломанное ребро, в то время как второй мужчина получил рваную рану ноги в результате падения. Согласно отчёту полиции, у обоих мужчин было обильное кровотечение.

При этом сам Джаррет заявил, что два фаната «Никс» первыми начали перепалку.

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