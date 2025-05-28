Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фанат «Индианы» арестован за нападение с ножом на поклонников «Никс» — источник

Фанат «Индианы» арестован за нападение с ножом на поклонников «Никс» — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Фанат «Индианы Пэйсерс» арестован по обвинению в нанесении ножевого ранения болельщику «Нью-Йорк Никс». Инцидент произошёл в баре во время просмотра второго матча финальной серии Восточной конференции НБА. Об этом информирует Fox 59. Нападавшим оказался некий Джаррет Фанке.

По словам сотрудника бара, 24-летний Фанке подошёл к двум болельщикам «Никс», сбив кепку с эмблемой команды, после чего предложил им разобраться на улице. После возникшей драки у одного из пострадавших диагностировали небольшой разрыв лёгкого и сломанное ребро, в то время как второй мужчина получил рваную рану ноги в результате падения. Согласно отчёту полиции, у обоих мужчин было обильное кровотечение.

При этом сам Джаррет заявил, что два фаната «Никс» первыми начали перепалку.

Материалы по теме
Кажется, в НБА официально зародилась новая суперзвезда!
Кажется, в НБА официально зародилась новая суперзвезда!

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android