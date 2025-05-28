«Я уверен, что мы победим». Леброн раскрыл, о чём говорил перед легендарным камбэком с 1-3

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вспомнил финальную серию плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2016 года, когда, выступая за «Кливленд Кавальерс» и уступая «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 1-3, обратился к своим одноклубникам. В итоге «Кливленд» тогда в итоге выиграл серию — 4-3.

«Мы обязательно выиграем пятую игру, я это чувствую. Я уверен, что мы победим в пятом матче. Понимаю, что вы расстроены из-за поражения в четвёртой игре дома. Но всё, что у вас есть — всю энергию, эмоции — возьмите с собой в «Голден Стэйт». Обещаю вам: если мы вернёмся в Кливленд на седьмую игру, она точно состоится.

А дальше я уже возьму всё в свои руки. Просто прошу вас собраться, сосредоточиться, несмотря ни на что. Понимаю, что после поражения в четвёртой игре вы едва ли сможете уснуть — у нас был шанс, но соперник воспользовался моментом. Но как только мы выиграем пятую игру в Голден Стэйт…» — рассказал Джеймс во время подкаста Mind the Game.

Леброн помог юному фанату достать застрявший мяч на тренировке: