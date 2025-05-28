В соцсетях предположили, что судьи ошиблись за 3,3 секунды до конца матча «Зенита» и ЦСКА

Фанаты в социальных сетях высказали предположение, что судьи допустили ошибку в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА. Некоторые болельщики «Зенита» считают, что арбитры ошиблись, так как игрок сине-бело-голубых Винс Хантер, по их мнению, сохранил мяч за 3,3 секунды до конца четвёртой четверти.

Судьи тогда зафиксировали аут в пользу ЦСКА. В тот момент счёт был 81:80 в пользу армейцев. Игра в итоге закончилась со счётом 82:80 (1-0 в серии).

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«Как тут можно было увидеть аут?» — возмущаются фанаты.

Напомним, серия будет продолжаться до четырёх побед. Следующий матч состоится 29 мая в Санкт-Петербурге.

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