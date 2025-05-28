Шестикратный участник Матча всех звёзд НБА признал вину в громком деле со стрельбой

Шестикратный участник Матча всех звёзд НБА Шон Кемп заключил сделку со следствием по делу о стрельбе на парковке. Об этом информирует TMZ. Инцидент произошёл ещё в марте 2023 года. Кемп тогда отследил мужчин, которые обокрали его автомобиль, и вступил с ними в перестрелку. Сам Шон заявлял, что открыл огонь в ответ, чтобы защитить себя.

Представитель прокуратуры сообщил, что Кемп явился в суд и признал себя виновным по менее серьёзному обвинению в нападении второй степени. Изначально экс-баскетболисту предъявляли обвинение в нападении первой степени. Новое судебное заседание, на котором будет вынесен приговор, состоится 22 августа.

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