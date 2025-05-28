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Фото: 50 Cent тонко поддел скандального рэпера Пи Дидди на матче НБА

Фото: 50 Cent тонко поддел скандального рэпера Пи Дидди на матче НБА
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Американский рэпер Кёртис Джеймс Джексон III, известный под псевдонимом 50 Cent, устроил троллинг музыкального продюсера и рэпера Шона Комбса, более известного как Пи Дидди. Напомним, в прошлом году Пи Дидди арестовали. Продюсера обвиняют в изнасиловании, насильственных действиях сексуализированного характера, торговле людьми, организации оргий с участием несовершеннолетних, распространении наркотиков.

50 Cent сгенерировал своё фото, которым поделился на странице в социальных сетях. На получившемся снимке он предстал в футболе с надписью «Освободите Дидди» во время четвёртого матча финальной серии Восточной конференции НБА «Индиана Пэйсерс» – «Нью-Йорк Никс» (130:121, 3-1 в серии).

Фото: Из личного архива 50 Cent

Примечательно, что в день игры рэпер был в другой футболке.

Фото: Из личного архива 50 Cent

Между 50 Cent и Пи Дидди существует давняя вражда. Оба не раз жёстко высказывались друг о друге.

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