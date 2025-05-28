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Баскетболист ЦСКА Семён Антонов ответил, нравится ли ему игра футбольных армейцев

Баскетболист ЦСКА Семён Антонов ответил, нравится ли ему игра футбольных армейцев
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Тяжёлый форвард ЦСКА Семён Антонов пожелал удачи футбольным армейцам в финале Кубка России. В решающем матче ЦСКА встретится с «Ростовом». Игра запланирована на 1 июня. Матч пройдёт в Москве на стадионе «Лужники» и начнётся в 18:00 по московскому времени.

Антонов также подчеркнул, что ему приятно смотреть на игру красно-синих, а также высказал мнение, что игроки начали принимать философию тренера Марко Николича.

«После зимней паузы армейцы играют в фантастический футбол. Заняли третье место по итогам чемпионата. Видно, что начали принимать философию тренера. Приятно смотреть на игру ребят. 1 июня у нас будет домашняя игра финальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом», поэтому мы не успеем на их матч. Но мысленно мы с ними. Желаем им выиграть Кубок России. Так же, как это было два года назад в матче с «Краснодаром».

Чьи шансы выше? Это финал, одна игра. Поэтому здесь трудно что-то предугадать. «Спартак» тоже выглядел фаворитом в кубковом матче с «Ростовом», но уступил 1:2. Надеюсь, что в этом матче будет много забитых мячей, чтобы болельщики получили удовольствие. Ну и, само собой, что армейцы поднимут Кубок», – приводит слова Антонова «Матч ТВ».

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