УНИКС — «Локомотив»: трансляция матча серии за бронзу ЕЛ начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 28 мая, состоится второй матч серии за третье место Единой лиги ВТБ, в рамках которого встретятся казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». Игра состоится в Казани и начнётся в 19:30 по московскому времени.

Посмотреть встречу можно будет на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ) и официальном сайте Единой лиги, а также на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Игра». «Чемпионат» по окончании встречи подробно осветит все её ключевые моменты.

Серия за третье место будет продолжаться до четырёх побед одного из клубов. В первом матче победу одержал клуб из Казани.

Напомним, в полуфинальной стадии Единой лиги УНИКС встречался с московским ЦСКА и уступил в серии со счётом 0-4. «Локомотив-Кубань» играл с «Зенитом» из Санкт-Петербурга и уступил в семи матчах (3-4 в серии).

Достижения сборных России по баскетболу: