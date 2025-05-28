Гомельский заявил, что без российских клубов «Фенербахче» выиграл Евролигу легче

Популярный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу неучастия российских клубов в Евролиге. В сезоне-2024/2025 победу в турнире одержал «Фенербахче». В решающем матче турецкий клуб оказался сильнее «Монако» (81:70).

«Есть недосказанность из-за того, что, если бы участвовали в Евролиге клубы из России, «Фенербахче» было бы намного тяжелее выиграть Евролигу?» — поинтересовались у Гомельского.

«Полностью согласен», – ответил Владимир.

В матче за третье место Евролиги «Олимпиакос» победил «Панатинаикос» со счётом 97:93. Российские команды не участвуют в Евролиге с 2022 года после конфликта на Украине.

Экс-игрок Евролиги поучаствовал в драке своего клуба из Сербии: