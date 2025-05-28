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Женская сборная России по баскетболу сыграет со Словенией

Женская сборная России по баскетболу сыграет со Словенией
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Женская сборная России проведёт товарищеские матчи с национальной командой Словении. Как информирует пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ), игры состоятся 31 мая и 1 июня в рамках международного учебно-тренировочного сбора. Матчи пройдут в Сербии, куда уже прибыли российские баскетболистки. Начало первого матча запланировано на 20:30 мск. Вторая встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.

В список на предстоящие товарищеские матчи включены:

Защитники: Юлия Лабутина («Ника-Лузалес», Сыктывкар, 28 лет, 177 см), Ксения Левченко (УГМК, Екатеринбург, 29 лет, 169 см), Юлия Савукова (МБА-МГУСиТ, Москва, 19 лет, 177 см), Яна Эльберг («Динамо», Курск, 20 лет, 178 см).

Форварды: Сабина Абайдуллина («Самара», 28 лет, 187 см), Елизавета Астахова (МБА-МГУСиТ, 18 лет, 185 см), Анастасия Буланова («Енисей», Красноярский край, 20 лет, 186 см), Нина Глонти («Динамо», Курск, 28 лет, 188 см), Екатерина Кошечкина (МБА-МГУСиТ, 22 года, 192 см), Дарья Репникова («Динамо», Курск, 25 лет, 180 см), Эльза Сиразутдинова («Спарта энд К», 22 года, 186 см), Ольга Фролкина («Динамо», Курск, 27 лет, 183 см).

Центровые: Вера Кучина («Нефтяник-Титан», Омск, 25 лет, 194 см), Валерия Яковлева (МБА-МГУСиТ, 21 год, 189 см).

Оба матча можно будет посмотреть на официальном сайте РФБ.

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