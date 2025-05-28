ЦСКА поучаствовал во встрече ФИБА, европейского проекта НБА и Евролиги

Представители Международной федерации баскетбола (ФИБА), европейского проекта НБА, а также руководство Евролиги и клубов Евролиги встретились в Женеве по инициативе ФИБА, чтобы обсудить будущее европейского баскетбола. Как информирует Eurohoops, на встрече были представлены все клубы Евролиги с лицензией «А», включая московский ЦСКА, присутствовавший на мероприятии через Zoom.

Отмечается, что встреча прошла в позитивном ключе. Помимо прочего, на ней обсуждались такие темы, как взаимодействие между клубами под эгидой ФИБА и NCAA, куда в последнее время переходит множество молодых игроков.

Ранее сообщалось, что НБА планирует запустить свою европейскую лигу в сотрудничестве с ФИБА в сезоне-2026/2027.

Российские баскетболисты за рубежом: