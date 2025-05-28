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УНИКС — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
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«Локомотив-Кубань» продлил контракт с американцем Патриком Миллером

«Локомотив-Кубань» продлил контракт с американцем Патриком Миллером
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Американский разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер продлил контракт с командой. Об этом информирует пресс-служба краснодарского клуба. Стороны пролонгировали соглашение на два сезона.

В нынешнем сезоне американский разыгрывающий стал самым ценным игроком (MVP) по итогам января и принял участие в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ. Кроме того, Миллер отметился рекордными 14 очками в овертайме пятого матча полуфинальной серии с «Зенитом», стал самым результативным игроком в дополнительной пятиминутке за всю историю соревнований.

Напомним, «Локо» уступил «Зениту» в полуфинальной серии Единой лиги и сейчас сражается с казанским УНИКСом за бронзу.

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