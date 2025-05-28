Гомельский категорично высказался о судействе в первом матче финала ЕЛ «Зенит» — ЦСКА

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА. В частности, специалист коснулся вопроса судейства. Некоторые фанаты посчитали, что арбитры были предвзяты по отношению к «Зениту» и некоторые их решения были в пользу ЦСКА.

«Хорошее у меня мнение по судейству этого матча. ⟨...⟩ Я игру посмотрел ночью, в повторе. Увидел семь (за всю игру) спорных моментов. Счёт свистков 4:3 в пользу ЦСКА. А два технаря в одном игровом моменте — это не к судьям, а к скамейке «Зенита». ⟨...⟩ Работу, размещение и питание судей оплачивает Единая лига. Не понимаю причин, по которым «Зенит» необходимо судить как-то по-особому. Команда лучше всех укомплектована. Имеет преимущество в бюджете с большим отрывом.

Если чего-то не хватает, так это умения выигрывать. Что в серии с «Локо», что в первом матче с ЦСКА, «Зенит» не сумел удержать завоёванное преимущество. Это не значит, что «Зенит» не сумеет выиграть золото в текущем чемпионате. Но отдельные игроки в составе «Зенита» нуждаются в дополнительной мотивации», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, первый матч финальной серии проходил в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 82:80 в пользу московского клуба. Серия будет продолжаться до четырёх побед.

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