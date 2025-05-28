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Дело внука оружейника Калашникова, обвиняемого в убийстве баскетболиста, направлено в суд

Дело внука оружейника Калашникова, обвиняемого в убийстве баскетболиста, направлено в суд
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Уголовное дело в отношении внука легендарного конструктора-оружейника Михаила Калашникова Игоря Красновского, которого обвиняют в убийстве чемпиона РСФСР по баскетболу Андрея Сидорика, направлено в суд в Ижевске. Об этом информирует удмуртская прокуратура в официальном телеграм-канале ведомства.

«По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства совместно со своим знакомым, в ночное время, в ходе произошедшего конфликта, взял в руку нож и нанёс потерпевшему множественные удары в голову и туловище, от которых последний скончался на месте преступления.

После совершения убийства мужчина, держа в руке нож, высказал угрозы убийством в адрес подруги погибшего, находящейся в гостях, которые она, учитывая агрессивный настрой обвиняемого, предшествующие обстоятельства, восприняла реально», — говорится в сообщении удмуртской прокуратуры.

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