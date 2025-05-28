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Единая лига признала ошибку судей за 3,3 секунды до конца матча «Зенита» и ЦСКА

Единая лига ВТБ признала, что аут в концовке первого матча финальной серии плей-офф между «Зенитом» и ЦСКА у Винса Хантера была зафиксирован ошибочно. Напомним, встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 82:80.

«Единая Лига после тщательного анализа концовки первого матча финальной серии «Зенит» – ЦСКА, состоявшегося 27 мая 2025 года, сообщает, что судья совершил ошибку, зафиксировав аут у игрока «Зенита» Винса Хантера за 3,3 секунды до конца матча.

В соответствии с регламентом чемпионата Лигой будет рассмотрен вопрос о применении санкций к судье, допустившему ошибку.

Также Лига обращает внимание участников Чемпионата о недопустимости обсуждения темы судейства во время пресс-конференций и иных интервью, а также о запрете публикации материалов, содержащих обсуждение темы судейства на официальных сайтах клубов и в социальных сетях», — гласит сообщение пресс-службы клуба.

Напомним, серия будет продолжаться до четырёх побед. Следующий матч состоится 29 мая в Санкт-Петербурге.