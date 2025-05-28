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Тренер «Уралмаша» высказался по поводу проблем с подписанием легионеров

Тренер «Уралмаша» высказался по поводу проблем с подписанием легионеров
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Главный тренер екатеринбургского баскетбольного клуба «Уралмаш» Ростислав Вергун в одном из своих интервью высказался на тему проблем с подписанием иностранных игроков.

«Для игроков важна не столько политическая ситуация, сколько важно неучастие российских клубов в еврокубках. Игроки высокого уровня хотят быть задействованы в Евролиге, Еврокубке. Поэтому, принимая решение ехать играть в Лиге ВТБ, они себя на данный момент в чём-то ограничивают, это тоже является частью переговорного процесса», — приводит слова Вергуна ТАСС.

Напомним, российские клубы не принимают участия в Евролиге и Еврокубке с 2022 года из-за проведения специальной военной операции (СВО) на территории Украины.

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