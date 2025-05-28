Леброн Джеймс был замечен танцующим на вечеринке после серьёзной травмы колена

40-летний лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс был замечен дико танцующим на одной из вечеринок спустя чуть более трёх недель после полученной серьёзной травмы колена. Леброн выделывал движения на танцполе, свободно двигаясь с согнутыми коленями.

Напомним, после решающего поражения в матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» 30 апреля «Лос-Анджелес Лейкерс» объявил, что Леброн получил растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена второй степени во время четвёртой четверти игры.

Как ранее сообщал ESPN, по прогнозам врачей, на восстановление Леброну понадобится около пяти недель и раньше 4 июня он вряд ли сможет оправиться от травмы.