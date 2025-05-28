Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Не пытайтесь сделать Эдвардса лицом НБА». Баркли обратился к ESPN

«Не пытайтесь сделать Эдвардса лицом НБА». Баркли обратился к ESPN
Аудио-версия:
Комментарии

Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли высказался о попытках ESPN сделать Энтони Эдвардса лицом НБА.

«Эй, ESPN, я люблю вас, ребята. Но не пытайтесь сделать Энтони Эдвардса лицом НБА. Лицо НБА — это Шей Гилджес-Александер, Никола Йокич, Яннис Адетокунбо. Нельзя просто дать это людям, они должны принять это. И Шея принимают таким», — сказал Чарльз Баркли в эфире TNT.

Напомним, канадец Шей Гилджес-Александер был признан MVP прошедшего регулярного сезона. По итогам сезона канадский баскетболист в среднем набирал 32,7 очка за игру, что стало лучшим показателем в лиге.

Кроме того, он набрал наибольшее количество очков за сезон (2484), провёл наибольшее количество игр с 20+ очками (75), 30+ очками (49), 40+ очками (13) и 50+ очками (4). Помимо этого, Гилджес-Александер стал лучшим по показателю «плюс-минус» — «+918».

Сейчас читают:
В нём проснулся хищник. Момент, который зажёг Энтони Эдвардса на великие дела
В нём проснулся хищник. Момент, который зажёг Энтони Эдвардса на великие дела
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android