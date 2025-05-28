«Не пытайтесь сделать Эдвардса лицом НБА». Баркли обратился к ESPN

Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли высказался о попытках ESPN сделать Энтони Эдвардса лицом НБА.

«Эй, ESPN, я люблю вас, ребята. Но не пытайтесь сделать Энтони Эдвардса лицом НБА. Лицо НБА — это Шей Гилджес-Александер, Никола Йокич, Яннис Адетокунбо. Нельзя просто дать это людям, они должны принять это. И Шея принимают таким», — сказал Чарльз Баркли в эфире TNT.

Напомним, канадец Шей Гилджес-Александер был признан MVP прошедшего регулярного сезона. По итогам сезона канадский баскетболист в среднем набирал 32,7 очка за игру, что стало лучшим показателем в лиге.

Кроме того, он набрал наибольшее количество очков за сезон (2484), провёл наибольшее количество игр с 20+ очками (75), 30+ очками (49), 40+ очками (13) и 50+ очками (4). Помимо этого, Гилджес-Александер стал лучшим по показателю «плюс-минус» — «+918».