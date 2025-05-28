Эксперт предсказал, какая команда выиграет финал НБА

Известный эксперт и аналитик Fox Sports Ник Райт в эфире программы First Things First поделился мнением по поводу того, какая именно команда станет чемпионом НБА в сезоне-2024/2025.

«Я с нетерпением жду оставшуюся часть финала Восточной конференции и с нетерпением жду финала НБА, но этот сезон НБА можно считать, что закончился. То, что показала «Оклахома» вчера вечером, — это уже сейчас говорит о том, что они чемпионы НБА 2025 года», — сказал Райт.

Напомним, «Оклахома» в ночь с 28 на 29 мая сыграет пятый матч с «Миннесотой Тимбервулвз» и пока уступает в серии со счётом 1-3. В прошлой игре «Оклахома» победила со счётом 128:126.