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Эксперт предсказал, какая команда выиграет финал НБА

Эксперт предсказал, какая команда выиграет финал НБА
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Известный эксперт и аналитик Fox Sports Ник Райт в эфире программы First Things First поделился мнением по поводу того, какая именно команда станет чемпионом НБА в сезоне-2024/2025.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
27 мая 2025, вторник. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
126 : 128
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Александер-Уолкер - 23, Макдэниелс - 22, Дивинченцо - 21, Эдвардс - 16, Гобер - 13, Рид - 11, Шеннон - 9, Конли - 6, Рэндл - 5, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 40, Уильямс - 34, Холмгрен - 21, Карузо - 10, Уоллес - 7, Джо - 5, Уильямс - 5, Дорт - 4, Хартенштайн - 2, Джонс, Уильямс, Дженг, Уиггинс, Митчелл

«Я с нетерпением жду оставшуюся часть финала Восточной конференции и с нетерпением жду финала НБА, но этот сезон НБА можно считать, что закончился. То, что показала «Оклахома» вчера вечером, — это уже сейчас говорит о том, что они чемпионы НБА 2025 года», — сказал Райт.

Напомним, «Оклахома» в ночь с 28 на 29 мая сыграет пятый матч с «Миннесотой Тимбервулвз» и пока уступает в серии со счётом 1-3. В прошлой игре «Оклахома» победила со счётом 128:126.

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