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Адетокунбо предложил Роналду стать одноклубником Чалова и Оздоева

Адетокунбо предложил Роналду стать одноклубником Чалова и Оздоева
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Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо обратился к португальскому футбольному нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду с предложением поиграть в Греции.

«Приезжай поиграть в Греции, величайший. «Олимпиакос», «Панатинаикос», АЕК или ПАОК», — написал Адетокунбо в социальных сетях.

Напомним, в греческом ПАОКе выступают сразу два россиянина — Фёдор Чалов и Магомед Оздоев.

Всего на счету пятикратного обладателя «Золотого мяча» в минувшем сезоне 35 голов и четыре результативные передачи в 41 встрече за «Аль-Наср» во всех турнирах. Восемь голов 40-летний форвард забил в восьми матчах Лиги чемпионов АФК сезона-2024/2025.

Ранее в СМИ появилась информация, что Роналду близок к уходу из «Аль-Насра» ввиду отсутствия завоёванных трофеев за период нахождения футболиста в клубе.

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