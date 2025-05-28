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Тайриз Халибёртон стал автором уникального достижения в истории плей-офф НБА

Тайриз Халибёртон стал автором уникального достижения в истории плей-офф НБА
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Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон стал автором уникального достижения в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

С момента, когда НБА начала вести статистику потерь с сезона-1977/1978, ни один игрок в плей-офф не становился лидером обеих команд по очкам, подборам, передачам и перехватам, при этом не совершив ни одной потери.

Халибёртон сумел это сделать в четвёртом матче финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (130:121, 3-1). По итогам матча Тайриз набрал 32 очка, совершил 12 подборов и отдал 15 результативных передач, не допустив ни единой потери.

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