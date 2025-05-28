Серия за третье место Единой лиги: результаты матча 28 мая

Сегодня, 28 мая, в Единой лиге ВТБ состоялся второй матч серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ, в ходе которого встречались казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань».

Результаты матча серии за третье место плей-офф Единой лиги 28 мая:

УНИКС — «Локомотив-Кубань» — 88:86.

Серия за бронзовые медали будет продолжаться до четырёх побед одного из клубов. В первом матче победу одержал УНИКС, таким образом, казанцы ведут в серии — 2-0.

Напомним, в полуфинальной стадии Единой лиги казанская команда встречалась с московским ЦСКА и уступила в серии со счётом 0-4. «Локомотив-Кубань» играл с «Зенитом» из Санкт-Петербурга и уступил в семи матчах (3-4 в серии).