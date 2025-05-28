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УНИКС — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
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Серия за третье место Единой лиги: результаты матча 28 мая

Серия за третье место Единой лиги: результаты матча 28 мая
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Сегодня, 28 мая, в Единой лиге ВТБ состоялся второй матч серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ, в ходе которого встречались казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань».

Результаты матча серии за третье место плей-офф Единой лиги 28 мая:

УНИКС — «Локомотив-Кубань» — 88:86.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
28 мая 2025, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
88 : 86
Локомотив-Кубань
Краснодар
УНИКС: Акун-Пёрселл - 23, Хиллиард - 12, Д. Кулагин - 11, Рейнольдс - 10, Бако - 9, Беленицкий - 8, Кин - 7, Найт - 5, Торопов - 3, Комолов, Илюк, Лопатин
Локомотив-Кубань: Миллер - 21, Кливленд - 17, Уэйли - 14, Елатонцев - 12, Емченко - 8, Темиров - 6, Дженкинс - 3, Квитковских - 2, Ищенко - 2, Мартюк - 1, Узинский, Шеянов

Серия за бронзовые медали будет продолжаться до четырёх побед одного из клубов. В первом матче победу одержал УНИКС, таким образом, казанцы ведут в серии — 2-0.

Напомним, в полуфинальной стадии Единой лиги казанская команда встречалась с московским ЦСКА и уступила в серии со счётом 0-4. «Локомотив-Кубань» играл с «Зенитом» из Санкт-Петербурга и уступил в семи матчах (3-4 в серии).

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