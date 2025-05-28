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УНИКС — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
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УНИКС победил «Локомотив-Кубань» во втором матче за 3-е место финала плей-офф Единой лиги

УНИКС победил «Локомотив-Кубань» во втором матче за 3-е место финала плей-офф Единой лиги
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В Казани на площадке местного «Баскет Холла» завершился второй матч за третье место в серии Единой лиги, в котором встречались местный УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». Встреча закончилась победой УНИКСа со счётом 88:86. Счёт личных встреч теперь 2-0 в пользу казанской команды.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
28 мая 2025, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
88 : 86
Локомотив-Кубань
Краснодар
УНИКС: Акун-Пёрселл - 23, Хиллиард - 12, Д. Кулагин - 11, Рейнольдс - 10, Бако - 9, Беленицкий - 8, Кин - 7, Найт - 5, Торопов - 3, Комолов, Илюк, Лопатин
Локомотив-Кубань: Миллер - 21, Кливленд - 17, Уэйли - 14, Елатонцев - 12, Емченко - 8, Темиров - 6, Дженкинс - 3, Квитковских - 2, Ищенко - 2, Мартюк - 1, Узинский, Шеянов

Самым результативным игроком матча в составе УНИКСа стал лёгкий форвард Девон Акун-Пёрселл, на его счету 23 очка, два подбора и два перехвата.

В составе «Локомотива-Кубань» больше всех отличился разыгрывающий Патрик Миллер, набравший 21 очко по ходу матча. Кроме того, на его счету три подбора и два перехвата.

Третья встреча между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» состоится 31 мая в Краснодаре.

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