УНИКС победил «Локомотив-Кубань» во втором матче за 3-е место финала плей-офф Единой лиги

В Казани на площадке местного «Баскет Холла» завершился второй матч за третье место в серии Единой лиги, в котором встречались местный УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». Встреча закончилась победой УНИКСа со счётом 88:86. Счёт личных встреч теперь 2-0 в пользу казанской команды.

Самым результативным игроком матча в составе УНИКСа стал лёгкий форвард Девон Акун-Пёрселл, на его счету 23 очка, два подбора и два перехвата.

В составе «Локомотива-Кубань» больше всех отличился разыгрывающий Патрик Миллер, набравший 21 очко по ходу матча. Кроме того, на его счету три подбора и два перехвата.

Третья встреча между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» состоится 31 мая в Краснодаре.