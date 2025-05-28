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Ведищев прокомментировал продление контракта с Патриком Миллером

Ведищев прокомментировал продление контракта с Патриком Миллером
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Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев дал комментарий по поводу продления контракта с основным разыгрывающим команды Патриком Миллером.

«Дома чуть легче играть, но я не считаю, что мы домашняя команда, мы обыгрывали на выездах в регулярном чемпионате и УНИКС, и «Зенит», и ЦСКА. Плей-офф – это другая история, тут важен опыт, совсем другое напряжение. Перед нами стоит задача выиграть два следующих матча, нужно взять подборы в
нападении, уменьшить потери, быть более уверенными в решающие минуты матча.

Мы не думаем о дистанции, думаем о следующей конкретной игре. Акун-Пёрселла можно остановить, но у нас, как видите, в первых двух матчах серии не получилось. Миллер здорово сыграл сегодня, возможно, отпустил ситуацию с контрактом. Почему решили закрыть этот вопрос сейчас, а не после сезона? После сезона ещё
есть чем заняться», – передаёт слова Ведищева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, «Локомотив-Кубань» уступил УНИКСу во втором матче серии игр за третье место плей-офф Единой лиги со счётом 86:88.

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