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Ведищев: скамейка нам не помогает, а это то, что нужно для побед в таких матчах

Ведищев: скамейка нам не помогает, а это то, что нужно для побед в таких матчах
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал поражение своих подопечных во втором матче серии за третье место плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
28 мая 2025, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
88 : 86
Локомотив-Кубань
Краснодар
УНИКС: Акун-Пёрселл - 23, Хиллиард - 12, Д. Кулагин - 11, Рейнольдс - 10, Бако - 9, Беленицкий - 8, Кин - 7, Найт - 5, Торопов - 3, Комолов, Илюк, Лопатин
Локомотив-Кубань: Миллер - 21, Кливленд - 17, Уэйли - 14, Елатонцев - 12, Емченко - 8, Темиров - 6, Дженкинс - 3, Квитковских - 2, Ищенко - 2, Мартюк - 1, Узинский, Шеянов

«Мы играли лучше, чем в первом матче. В первой половине было много невынужденных потерь, причём это была не защита УНИКСа, мы теряли мячи, когда не должны были терять их, и это сильно усложнило нам всю игру. Во второй половине мы проиграли свой щит, допустили 11 подборов на нашем щите. Это очки второго шанса, минимум половина так залетела. Самое главное, что именно 11 во второй половине, а в первой всего два, и нам так забили 15-20 очков.

Камбэки – это хорошо, но мы хотим выиграть матч. Нам нужно быть более стабильными в течение всего матча, мы очень неровно играем, и это всё связано с заменами с нашей скамейкой. Скамейка нам не помогает, а это то, что нужно для побед в таких матчах», – передаёт слова Ведищева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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