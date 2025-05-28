Перасович: хотим выиграть бронзу и завершить серию в Краснодаре

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал вторую победу подряд над краснодарским «Локомотивом-Кубань» в рамках финальной серии игр за третье место в плей-офф Единой лиги.

«Вторая игра в серии всегда сложнее, чем первая. У «Локомотива» было больше энергии, они исправили свои ошибки под кольцом, создавали много проблем на щите. Расстановка сил поменялась после перерыва, мы доминировали и контролировали ход встречи, тем не менее результат оставался непонятным до

последних секунд. Они сохраняли энергию и забивали лёгкие мячи.

Мы хотим выиграть бронзу и прилагаем все усилия для этого. 2-0 в серии – это важно, мы защитили свою площадку и будем пытаться завершить её в Краснодаре.

Это сложно, но мы сделаем всё для этого. Кто-то считает лучше оставаться в игровом ритме, кто-то — что лучше чуть отдохнуть», – передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, УНИКС победил «Локомотив-Кубань» со счётом 88:86.