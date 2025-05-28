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Перасович: хотим выиграть бронзу и завершить серию в Краснодаре

Перасович: хотим выиграть бронзу и завершить серию в Краснодаре
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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал вторую победу подряд над краснодарским «Локомотивом-Кубань» в рамках финальной серии игр за третье место в плей-офф Единой лиги.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
28 мая 2025, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
88 : 86
Локомотив-Кубань
Краснодар
УНИКС: Акун-Пёрселл - 23, Хиллиард - 12, Д. Кулагин - 11, Рейнольдс - 10, Бако - 9, Беленицкий - 8, Кин - 7, Найт - 5, Торопов - 3, Комолов, Илюк, Лопатин
Локомотив-Кубань: Миллер - 21, Кливленд - 17, Уэйли - 14, Елатонцев - 12, Емченко - 8, Темиров - 6, Дженкинс - 3, Квитковских - 2, Ищенко - 2, Мартюк - 1, Узинский, Шеянов

«Вторая игра в серии всегда сложнее, чем первая. У «Локомотива» было больше энергии, они исправили свои ошибки под кольцом, создавали много проблем на щите. Расстановка сил поменялась после перерыва, мы доминировали и контролировали ход встречи, тем не менее результат оставался непонятным до
последних секунд. Они сохраняли энергию и забивали лёгкие мячи.

Мы хотим выиграть бронзу и прилагаем все усилия для этого. 2-0 в серии – это важно, мы защитили свою площадку и будем пытаться завершить её в Краснодаре.

Это сложно, но мы сделаем всё для этого. Кто-то считает лучше оставаться в игровом ритме, кто-то — что лучше чуть отдохнуть», – передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, УНИКС победил «Локомотив-Кубань» со счётом 88:86.

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