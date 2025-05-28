Центровой «Локомотива» Елатонцев: верим, что вернёмся в Казань

Центровой краснодарского «Локомотива-Кубань» Кирилл Елатонцев с оптимизмом смотрит на третью встречу с казанским УНИКСом в рамках финальной серии игр за третье место плей-офф Единой лиги, в которой его команда сейчас уступает в серии (0-2).

«Как и в первой игре, нам не хватило подборов на нашем щите. Мы пропустили много лёгких очков, сегодня было получше, но всё равно этого не хватило для результата.

Неприятно, конечно, так проигрывать, но мы профессионалы, должны абстрагироваться от ситуации и на каждую игру выходить с максимальной концентрацией и мотивацией. Мы всегда стараемся играть до конца, даже если в

первой половине ничего не получается, то во второй стараемся показать свой максимум. Верим, что вернёмся в Казань, нужно выиграть подбор на своём щите и самим хорошо сыграть в нападении», – передаёт слова Елатонцева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, сегодня, 28 мая, в Казани УНИКС победил «Локомотив-Кубань» со счётом 88:86.