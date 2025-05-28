Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Центровой «Локомотива» Елатонцев: верим, что вернёмся в Казань

Центровой «Локомотива» Елатонцев: верим, что вернёмся в Казань
Аудио-версия:
Комментарии

Центровой краснодарского «Локомотива-Кубань» Кирилл Елатонцев с оптимизмом смотрит на третью встречу с казанским УНИКСом в рамках финальной серии игр за третье место плей-офф Единой лиги, в которой его команда сейчас уступает в серии (0-2).

Единая лига ВТБ . За 3-е место
28 мая 2025, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
88 : 86
Локомотив-Кубань
Краснодар
УНИКС: Акун-Пёрселл - 23, Хиллиард - 12, Д. Кулагин - 11, Рейнольдс - 10, Бако - 9, Беленицкий - 8, Кин - 7, Найт - 5, Торопов - 3, Комолов, Илюк, Лопатин
Локомотив-Кубань: Миллер - 21, Кливленд - 17, Уэйли - 14, Елатонцев - 12, Емченко - 8, Темиров - 6, Дженкинс - 3, Квитковских - 2, Ищенко - 2, Мартюк - 1, Узинский, Шеянов

«Как и в первой игре, нам не хватило подборов на нашем щите. Мы пропустили много лёгких очков, сегодня было получше, но всё равно этого не хватило для результата.

Неприятно, конечно, так проигрывать, но мы профессионалы, должны абстрагироваться от ситуации и на каждую игру выходить с максимальной концентрацией и мотивацией. Мы всегда стараемся играть до конца, даже если в
первой половине ничего не получается, то во второй стараемся показать свой максимум. Верим, что вернёмся в Казань, нужно выиграть подбор на своём щите и самим хорошо сыграть в нападении», – передаёт слова Елатонцева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, сегодня, 28 мая, в Казани УНИКС победил «Локомотив-Кубань» со счётом 88:86.

Материалы по теме
УНИКС сделал заявку на бронзу. «Локомотив-Кубань» не выдержал конкуренции на щитах
УНИКС сделал заявку на бронзу. «Локомотив-Кубань» не выдержал конкуренции на щитах
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android