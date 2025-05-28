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Перасович — о «Локомотиве»: они играют в жёсткий, контактный баскетбол, бьют по рукам

Перасович — о «Локомотиве»: они играют в жёсткий, контактный баскетбол, бьют по рукам
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу во втором матче серии за третье место плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (88:86, 2-0 в серии).

Единая лига ВТБ . За 3-е место
28 мая 2025, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
88 : 86
Локомотив-Кубань
Краснодар
УНИКС: Акун-Пёрселл - 23, Хиллиард - 12, Д. Кулагин - 11, Рейнольдс - 10, Бако - 9, Беленицкий - 8, Кин - 7, Найт - 5, Торопов - 3, Комолов, Илюк, Лопатин
Локомотив-Кубань: Миллер - 21, Кливленд - 17, Уэйли - 14, Елатонцев - 12, Емченко - 8, Темиров - 6, Дженкинс - 3, Квитковских - 2, Ищенко - 2, Мартюк - 1, Узинский, Шеянов

«Локомотив» совершил большее количество потерь, у них 20, а у нас 14. «Локомотив» играет в жёсткий, контактный баскетбол. Они бьют по рукам, как результат – у нас есть травмы у Беленицкого, у Найта, у Лопатина.

Рейнольдс у нас начал со скамейки, но его не назвать игроком резерва. Вопрос, кого считать основным, а кого игроком запаса — это условности. Рад, что сейчас Акун-Пёрселл играет здорово, но я не стал бы сравнивать его игру сейчас с игрой в серии против ЦСКА. У всех разная реакция на соперника, кто-то играет лучше в одной ситуации, кто-то — в другой», – передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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