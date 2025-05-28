Перасович — о «Локомотиве»: они играют в жёсткий, контактный баскетбол, бьют по рукам

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу во втором матче серии за третье место плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (88:86, 2-0 в серии).

«Локомотив» совершил большее количество потерь, у них 20, а у нас 14. «Локомотив» играет в жёсткий, контактный баскетбол. Они бьют по рукам, как результат – у нас есть травмы у Беленицкого, у Найта, у Лопатина.

Рейнольдс у нас начал со скамейки, но его не назвать игроком резерва. Вопрос, кого считать основным, а кого игроком запаса — это условности. Рад, что сейчас Акун-Пёрселл играет здорово, но я не стал бы сравнивать его игру сейчас с игрой в серии против ЦСКА. У всех разная реакция на соперника, кто-то играет лучше в одной ситуации, кто-то — в другой», – передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.