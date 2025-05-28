Беленицкий: «Локомотив» сразу из Питера прилетел к нам — им сложнее ментально и физически

Форвард УНИКСа Михаил Беленицкий прокомментировал итог второго матча серии за третье место Единой лиги с «Локомотивом-Кубань» (88:86, 2-0 в серии).

«Все знали, что будет непростой матч, возможно, что-то не получалось, но мы были сосредоточены на своих сильных сторонах, и в целом нам это удалось. Сейчас мы заряжены выигрывать третью игру, настрой на 3-0 в серии, а как иначе?

Первое время после проигранного полуфинала было сложно собраться, но у нас было 12 дней на отдых. За это время мы сплотились, поэтому были настроены играть до конца. Для клуба важны эти медали.

«Локомотив» второй год подряд проигрывает в семи играх полуфинал, они долго не были дома и из Питера сразу к нам прилетели.

И ментально, и физически им сложнее», – передаёт слова Беленицкого корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.