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Беленицкий: «Локомотив» сразу из Питера прилетел к нам — им сложнее ментально и физически

Беленицкий: «Локомотив» сразу из Питера прилетел к нам — им сложнее ментально и физически
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Форвард УНИКСа Михаил Беленицкий прокомментировал итог второго матча серии за третье место Единой лиги с «Локомотивом-Кубань» (88:86, 2-0 в серии).

Единая лига ВТБ . За 3-е место
28 мая 2025, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
88 : 86
Локомотив-Кубань
Краснодар
УНИКС: Акун-Пёрселл - 23, Хиллиард - 12, Д. Кулагин - 11, Рейнольдс - 10, Бако - 9, Беленицкий - 8, Кин - 7, Найт - 5, Торопов - 3, Комолов, Илюк, Лопатин
Локомотив-Кубань: Миллер - 21, Кливленд - 17, Уэйли - 14, Елатонцев - 12, Емченко - 8, Темиров - 6, Дженкинс - 3, Квитковских - 2, Ищенко - 2, Мартюк - 1, Узинский, Шеянов

«Все знали, что будет непростой матч, возможно, что-то не получалось, но мы были сосредоточены на своих сильных сторонах, и в целом нам это удалось. Сейчас мы заряжены выигрывать третью игру, настрой на 3-0 в серии, а как иначе?

Первое время после проигранного полуфинала было сложно собраться, но у нас было 12 дней на отдых. За это время мы сплотились, поэтому были настроены играть до конца. Для клуба важны эти медали.

«Локомотив» второй год подряд проигрывает в семи играх полуфинал, они долго не были дома и из Питера сразу к нам прилетели.

И ментально, и физически им сложнее», – передаёт слова Беленицкого корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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