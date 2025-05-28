Беленицкий — о сравнениях с Леброном: хочу быть собой, а не Джеймсом

Форвард казанского УНИКСа Михаил Беленицкий высказался о прозвище от болельщиков «русский Леброн» в свой адрес.

«Приятно, что меня ассоциируют с таким игроком, но внимания на это не обращаю. Хочу быть собой, а не Леброном. Есть некоторые проблемы со здоровьем, но у нас отличный медицинский штаб, он помогает, если что-то нужно, я пью таблетки, чтобы не чувствовать боль. Это немного мешает, но я стараюсь играть по максимуму.

Сейчас играть против «Локомотива» где-то попроще, чем в прошлом году, и меньше сил и у нас, и у них, и меньше запал. Всё-таки это уже не битва за путёвку в финал, но всё равно играем на максимум, кость в кость, обе команды», – передаёт слова Беленицкого корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, УНИКС победил «Локомотив-Кубань» во втором подряд матче финальной серии игр за третье место в плей-офф Единой лиги.