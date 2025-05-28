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Беленицкий: мы все спортсмены, и никто никого бить и специально наносить травму не станет

Беленицкий: мы все спортсмены, и никто никого бить и специально наносить травму не станет
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Форвард казанского УНИКСа Михаил Беленицкий дал комментарий после победы своей команды над краснодарским «Локомотивом-Кубань» в рамках второго матча финальной серии игр за третье место плей-офф Единой лиги.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
28 мая 2025, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
88 : 86
Локомотив-Кубань
Краснодар
УНИКС: Акун-Пёрселл - 23, Хиллиард - 12, Д. Кулагин - 11, Рейнольдс - 10, Бако - 9, Беленицкий - 8, Кин - 7, Найт - 5, Торопов - 3, Комолов, Илюк, Лопатин
Локомотив-Кубань: Миллер - 21, Кливленд - 17, Уэйли - 14, Елатонцев - 12, Емченко - 8, Темиров - 6, Дженкинс - 3, Квитковских - 2, Ищенко - 2, Мартюк - 1, Узинский, Шеянов

«Локомотив» играет в быстрый баскетбол, они в лидерах по отрывам, с ними никогда нельзя расслабляться, и всё может быстро сократиться в любой момент, в итоге всё сводится к тяжёлым концовкам. В такие моменты помогает командная сплочённость, каждый борется друг за друга. У нас бывают недопонимания, но все выкладываются и хотят быстрее закрыть серию.

Я не заметил нарочито жёсткого стиля против нас со стороны соперника, возможно, в какие-то моменты могли целенаправленно играть жёстко, но не думаю, что это так. Мы все спортсмены, и специально никто никого бить и наносить травму не станет. Синяки уже не считаю, мы все просто смеёмся над этим», – передаёт слова Беленицкого корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, УНИКС победил «Локомотив-Кубань» со счётом 88:86.

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