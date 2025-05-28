Беленицкий: мы все спортсмены, и никто никого бить и специально наносить травму не станет

Форвард казанского УНИКСа Михаил Беленицкий дал комментарий после победы своей команды над краснодарским «Локомотивом-Кубань» в рамках второго матча финальной серии игр за третье место плей-офф Единой лиги.

«Локомотив» играет в быстрый баскетбол, они в лидерах по отрывам, с ними никогда нельзя расслабляться, и всё может быстро сократиться в любой момент, в итоге всё сводится к тяжёлым концовкам. В такие моменты помогает командная сплочённость, каждый борется друг за друга. У нас бывают недопонимания, но все выкладываются и хотят быстрее закрыть серию.

Я не заметил нарочито жёсткого стиля против нас со стороны соперника, возможно, в какие-то моменты могли целенаправленно играть жёстко, но не думаю, что это так. Мы все спортсмены, и специально никто никого бить и наносить травму не станет. Синяки уже не считаю, мы все просто смеёмся над этим», – передаёт слова Беленицкого корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, УНИКС победил «Локомотив-Кубань» со счётом 88:86.