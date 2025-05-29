«Оклахома» ведёт у «Миннесоты» с разницей в 33 очка, «Тандер» — в шаге от финала НБА

В данный момент проходит пятый матч в рамках финала Западной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимает «Миннесоту Тимбервулвз». На момент написания новости счёт на табло — 65:32 в пользу домашней команды.

Примечательно, что после второй четверти команды ушли на большой перерыв при разнице в 33 очка. «Оклахома» находится всего в одной победе от выхода в финал плей-офф НБА — впервые с 2012 года.

Напомним, в составе «Тандер» играет действующий MVP лиги — канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. Сейчас на его счету 20 набранных очков, а также пять результативных передач и четыре подбора.

Игроки «Оклахомы» подшутили над Алексом Карузо и журналистом: