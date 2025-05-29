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«Оклахома» ведёт у «Миннесоты» с разницей в 33 очка, «Тандер» — в шаге от финала НБА

«Оклахома» ведёт у «Миннесоты» с разницей в 33 очка, «Тандер» — в шаге от финала НБА
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В данный момент проходит пятый матч в рамках финала Западной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимает «Миннесоту Тимбервулвз». На момент написания новости счёт на табло — 65:32 в пользу домашней команды.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
29 мая 2025, четверг. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
4-я четверть
95 : 67
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер, Джонс, Дорт, Уильямс, Холмгрен, Уильямс, Карузо, Джо, Дженг, Уиггинс, Уоллес, Митчелл, Уильямс, Хартенштайн
Миннесота Тимбервулвз: Шеннон, Дивинченцо, Макдэниелс, Диллингэм, Эдвардс, Инглс, Майнотт, Александер-Уолкер, Конли, Рид, Кларк, Гобер, Рэндл, Миллер, Гарза

Примечательно, что после второй четверти команды ушли на большой перерыв при разнице в 33 очка. «Оклахома» находится всего в одной победе от выхода в финал плей-офф НБА — впервые с 2012 года.

Напомним, в составе «Тандер» играет действующий MVP лиги — канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. Сейчас на его счету 20 набранных очков, а также пять результативных передач и четыре подбора.

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