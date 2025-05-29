«Миннесота» за 1-ю половина матча с «Тандер» совершила больше потерь, чем удачных бросков

В данный момент проходит пятый матч в рамках финала Западной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимает «Миннесоту Тимбервулвз». На момент написания новости счёт на табло — 65:32 в пользу домашней команды.

Примечательно, что игроки «Миннесоты» за первую половину встречи совершили больше потерь (14), чем удачных попаданий с игры (12). Отметим, что «Оклахома» находится всего в одной победе от выхода в финал плей-офф НБА — впервые с 2012 года.

Напомним, в составе «Тандер» играет действующий MVP лиги — канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. Сейчас на его счету 20 набранных очков, а также пять результативных передач и четыре подбора.

Гилджес-Александер прослезился, обращаясь к жене: