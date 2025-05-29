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Перкинс сравнил критику штрафных бросков Гилджес-Александера с отношением к легендам НБА

Перкинс сравнил критику штрафных бросков Гилджес-Александера с отношением к легендам НБА
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс ответил на обвинения в адрес Шея Гилджес-Александера, разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» и действующего MVP НБА, касающиеся его способности зарабатывать штрафные броски.

«Раньше мы восхищались Коби [Брайантом], Майклом Джорданом, Тимом Данканом, Кевином Гарнеттом, Полом Пирсом за их умение зарабатывать фолы и выходить на линию штрафных… А теперь, когда кто-то продолжает эту традицию, люди пытаются выстроить негативный нарратив — просто потому, что не могут его остановить», — заявил Перкинс в эфире программы SportsCenter.

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