Перкинс сравнил критику штрафных бросков Гилджес-Александера с отношением к легендам НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс ответил на обвинения в адрес Шея Гилджес-Александера, разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» и действующего MVP НБА, касающиеся его способности зарабатывать штрафные броски.

«Раньше мы восхищались Коби [Брайантом], Майклом Джорданом, Тимом Данканом, Кевином Гарнеттом, Полом Пирсом за их умение зарабатывать фолы и выходить на линию штрафных… А теперь, когда кто-то продолжает эту традицию, люди пытаются выстроить негативный нарратив — просто потому, что не могут его остановить», — заявил Перкинс в эфире программы SportsCenter.

Гилджес-Александер прослезился, обращаясь к жене: