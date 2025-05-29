«98%». Инсайдер ответил на вопрос о судьбе Кевина Дюранта в НБА

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказался по поводу будущего звёздного лёгкого форварда «Финикс Санз» Кевина Дюранта. По словам Уиндхорста, Дюрант, вероятно, в следующем сезоне будет выступать за другую команду.

«Кевин Дюрант, я почти на 98% уверен, что в следующем сезоне он уже не будет выступать за «Финикс». Как именно сложится его будущее — тут моя уверенность лишь на один процент.

Заинтересованных команд будет немало, но многое будет зависеть от того, рассматривают ли они Кей Ди как игрока на один сезон или готовы предложить ему продление контракта», — заявил Уиндхорст в эфире программы NBA Today.

Реакция Кевина Дюранта на новость об обмене Дончича и Дэвиса: