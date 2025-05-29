«Оклахома» разгромила «Миннесоту» и впервые с 2012 года вышла в финал НБА

В ночь с 28 на 29 мая мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) закончился пятый матч 1/2 финала плей-офф НБА между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Миннесота Тимбервулвз». Хозяева площадки одержали крупную победу со счётом 124:94 и выиграли в серии — 4-1.

Самым результативным игроком матча стал лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету канадского баскетболиста 34 очка, семь подборов и восемь результативных передач.

У «Миннесоты» самым результативным стал Джулиус Рэндл. В активе американца 24 очка, пять подборов и три результативные передачи.

«Оклахома» вышла финал плей-офф НБА — впервые с 2012 года. Она сыграет там с победителем пары «Индиана Пэйсерс» — «Нью-Йорк Никс» (счёт в серии — 3-1).