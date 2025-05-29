Назван MVP финала Западной конференции в НБА

По итогам завершившейся финальной серии плей-офф Западной конференции НБА между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Миннесота Тимбервулвз» (114:88, 118:103, 101:143, 128:126, 124:94, счёт в серии 4-1) был объявлен её самый ценный игрок. Награду MVP финала Западной конференции получил разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер.

Фото: Кадр из трансляции

Во всех четырёх выигранных «Оклахома-Сити» матчах серии Гилджес-Александер становился самым результативным игроком в обоих клубах, а в проигранном — самым результативным в своей команде. Всего за пять игр финала Западной конференции баскетболист набрал 157 очков, собрал 26 подборов и выполнил 41 ассист.

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