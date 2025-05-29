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Назван MVP финала Западной конференции в НБА

Назван MVP финала Западной конференции в НБА
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По итогам завершившейся финальной серии плей-офф Западной конференции НБА между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Миннесота Тимбервулвз» (114:88, 118:103, 101:143, 128:126, 124:94, счёт в серии 4-1) был объявлен её самый ценный игрок. Награду MVP финала Западной конференции получил разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
29 мая 2025, четверг. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
124 : 94
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Холмгрен - 22, Уильямс - 19, Дорт - 12, Джо - 11, Карузо - 8, Хартенштайн - 8, Уоллес - 5, Дженг - 3, Митчелл - 2, Джонс, Уильямс, Уиггинс, Уильямс
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 24, Эдвардс - 19, Шеннон - 11, Рид - 11, Диллингэм - 7, Дивинченцо - 6, Макдэниелс - 5, Гарза - 4, Майнотт - 3, Кларк - 2, Гобер - 2, Инглс, Александер-Уолкер, Конли, Миллер

Фото: Кадр из трансляции

Во всех четырёх выигранных «Оклахома-Сити» матчах серии Гилджес-Александер становился самым результативным игроком в обоих клубах, а в проигранном — самым результативным в своей команде. Всего за пять игр финала Западной конференции баскетболист набрал 157 очков, собрал 26 подборов и выполнил 41 ассист.

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