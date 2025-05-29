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Результаты игрового дня плей-офф НБА 29 мая

Результаты игрового дня плей-офф НБА 29 мая
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В ночь с 28 на 29 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся пятый матч финальной серии плей-офф Западной конференции между «Оклахома-Сити Тандер» и «Миннесотой Тимбервулвз». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговым результатом встречи.

Все результаты игрового дня НБА 29 мая:

«Оклахома-Сити Тандер» — «Миннесота Тимбервулвз» — 124:94 (счёт в серии 4-1).

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
29 мая 2025, четверг. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
124 : 94
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Холмгрен - 22, Уильямс - 19, Дорт - 12, Джо - 11, Карузо - 8, Хартенштайн - 8, Уоллес - 5, Дженг - 3, Митчелл - 2, Джонс, Уильямс, Уиггинс, Уильямс
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 24, Эдвардс - 19, Шеннон - 11, Рид - 11, Диллингэм - 7, Дивинченцо - 6, Макдэниелс - 5, Гарза - 4, Майнотт - 3, Кларк - 2, Гобер - 2, Инглс, Александер-Уолкер, Конли, Миллер

Самым результативным игроком матча стал лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету канадского баскетболиста 34 очка, семь подборов и восемь результативных передач.

«Оклахома» вышла финал плей-офф НБА — впервые с 2012 года. Она сыграет там с победителем пары «Индиана Пэйсерс» — «Нью-Йорк Никс» (счёт в серии — 3-1).

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка
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