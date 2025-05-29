Результаты игрового дня плей-офф НБА 29 мая

В ночь с 28 на 29 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся пятый матч финальной серии плей-офф Западной конференции между «Оклахома-Сити Тандер» и «Миннесотой Тимбервулвз». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговым результатом встречи.

Все результаты игрового дня НБА 29 мая:

«Оклахома-Сити Тандер» — «Миннесота Тимбервулвз» — 124:94 (счёт в серии 4-1).

Самым результативным игроком матча стал лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету канадского баскетболиста 34 очка, семь подборов и восемь результативных передач.

«Оклахома» вышла финал плей-офф НБА — впервые с 2012 года. Она сыграет там с победителем пары «Индиана Пэйсерс» — «Нью-Йорк Никс» (счёт в серии — 3-1).