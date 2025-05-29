Тренер «Оклахомы» — о своих игроках: да они же уникальные! Всё делают на пять с плюсом

Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт после пятого матча финала Западной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» (124:94, 4-1) отреагировал на успех своей команд и выход в финальную стадию турнира.

«Да они же уникальные! Всё делают на пять с плюсом. Характер — первоклассный», — заявил Дэйгнолт во время специальной послематчевой церемонии.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. За 34 минуты на паркете он отметился 34 очками, восемью результативными передачами и семью подборами.

Игроки «Оклахомы» подшутили над Алексом Карузо и журналистом: