Тренер «Оклахомы» — о своих игроках: да они же уникальные! Всё делают на пять с плюсом
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Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт после пятого матча финала Западной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» (124:94, 4-1) отреагировал на успех своей команд и выход в финальную стадию турнира.
НБА — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
29 мая 2025, четверг. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
124 : 94
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Холмгрен - 22, Уильямс - 19, Дорт - 12, Джо - 11, Карузо - 8, Хартенштайн - 8, Уоллес - 5, Дженг - 3, Митчелл - 2, Джонс, Уильямс, Уиггинс, Уильямс
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 24, Эдвардс - 19, Шеннон - 11, Рид - 11, Диллингэм - 7, Дивинченцо - 6, Макдэниелс - 5, Гарза - 4, Майнотт - 3, Кларк - 2, Гобер - 2, Инглс, Александер-Уолкер, Конли, Миллер
«Да они же уникальные! Всё делают на пять с плюсом. Характер — первоклассный», — заявил Дэйгнолт во время специальной послематчевой церемонии.
Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. За 34 минуты на паркете он отметился 34 очками, восемью результативными передачами и семью подборами.
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