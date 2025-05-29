Тренер «Миннесоты» Финч прокомментировал провальную игру Эдвардса в серии с «Оклахомой»

Главный тренер «Миннесоты Тимбервулвз» Крис Финч после пятого матча финала Западной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (94:124, 1-4) отреагировал на неудачную игру в серии от атакующего защитника Энтони Эдвардса.

«Адаптация к подобному уровню физического противостояния — следующий этап его развития», — заявил Финч послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что в сегодняшнем матче Эдвардс отметился лишь 19 набранными очками при 7 из 18 с игры. В серии с «Оклахомой» Энтони набирал в среднем 23 очка, 7,4 подбора и 4,6 результативной передачи.

Эдвардс реализовал дальнюю трёшку под выкрик «Стеф Карри»: