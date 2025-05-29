Тренер «Миннесоты» Финч прокомментировал провальную игру Эдвардса в серии с «Оклахомой»
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Главный тренер «Миннесоты Тимбервулвз» Крис Финч после пятого матча финала Западной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (94:124, 1-4) отреагировал на неудачную игру в серии от атакующего защитника Энтони Эдвардса.
НБА — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
29 мая 2025, четверг. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
124 : 94
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Холмгрен - 22, Уильямс - 19, Дорт - 12, Джо - 11, Карузо - 8, Хартенштайн - 8, Уоллес - 5, Дженг - 3, Митчелл - 2, Джонс, Уильямс, Уиггинс, Уильямс
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 24, Эдвардс - 19, Шеннон - 11, Рид - 11, Диллингэм - 7, Дивинченцо - 6, Макдэниелс - 5, Гарза - 4, Майнотт - 3, Кларк - 2, Гобер - 2, Инглс, Александер-Уолкер, Конли, Миллер
«Адаптация к подобному уровню физического противостояния — следующий этап его развития», — заявил Финч послематчевой пресс-конференции.
Отметим, что в сегодняшнем матче Эдвардс отметился лишь 19 набранными очками при 7 из 18 с игры. В серии с «Оклахомой» Энтони набирал в среднем 23 очка, 7,4 подбора и 4,6 результативной передачи.
Эдвардс реализовал дальнюю трёшку под выкрик «Стеф Карри»:
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