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Эдвардс рассказал, перед кем из одноклубников испытывает вину после игры с «Оклахомой»

Эдвардс рассказал, перед кем из одноклубников испытывает вину после игры с «Оклахомой»
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Атакующий защитник и лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс после пятого матча финала Западной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (94:124, 1-4) признался, что испытывает вину перед ветераном команды Майком Конли.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
29 мая 2025, четверг. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
124 : 94
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Холмгрен - 22, Уильямс - 19, Дорт - 12, Джо - 11, Карузо - 8, Хартенштайн - 8, Уоллес - 5, Дженг - 3, Митчелл - 2, Джонс, Уильямс, Уиггинс, Уильямс
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 24, Эдвардс - 19, Шеннон - 11, Рид - 11, Диллингэм - 7, Дивинченцо - 6, Макдэниелс - 5, Гарза - 4, Майнотт - 3, Кларк - 2, Гобер - 2, Инглс, Александер-Уолкер, Конли, Миллер

«Мне больнее всего за Майка [Конли]. Я подвёл его — не смог сделать достаточно», — сказал Эдвардс во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что в сегодняшнем матче Эдвардс отметился лишь 19 набранными очками при 7 из 18 с игры. В серии с «Оклахомой» Энтони набирал в среднем 23 очка, 7,4 подбора и 4,6 результативной передачи. 37-летний Конли, в свою очередь, ни разу не становился чемпионом НБА.

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Эдвардс реализовал дальнюю трёшку под выкрик «Стеф Карри»:

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