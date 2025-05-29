Эдвардс рассказал, перед кем из одноклубников испытывает вину после игры с «Оклахомой»

Атакующий защитник и лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс после пятого матча финала Западной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (94:124, 1-4) признался, что испытывает вину перед ветераном команды Майком Конли.

«Мне больнее всего за Майка [Конли]. Я подвёл его — не смог сделать достаточно», — сказал Эдвардс во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что в сегодняшнем матче Эдвардс отметился лишь 19 набранными очками при 7 из 18 с игры. В серии с «Оклахомой» Энтони набирал в среднем 23 очка, 7,4 подбора и 4,6 результативной передачи. 37-летний Конли, в свою очередь, ни разу не становился чемпионом НБА.

Эдвардс реализовал дальнюю трёшку под выкрик «Стеф Карри»: